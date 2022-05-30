В Казани на учетах в ОВД состоят 763 «трудных» подростка

На учетах в ОВД состоят 763 «трудных» подростка из 1 516 неблагополучных семей, в школах на учете состоят 1 366 «трудных» детей — меньше, чем в прошлые годы, сообщила заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Гузель Сагитова на сегодняшнем «деловом понедельнике».



В ходе операции «Подросток», которые провели ОВД в 2021 году — было проведено 277 рейдов.

Сагитова также упомянула, что на начало 2022 года на учете состоял 21 подросток-«наркоман».

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре прошлого года сообщалось, что в столице Татарстана стали чаще происходить преступления, совершенные несовершеннолетними, а также возросло количество подростков, которых привлекли к уголовной ответственности.

Маргарита Головатенко