На проведение фестиваля средневекового боя «Великий Болгар» потратят более 5 млн рублей

Фото: Илья Репин (архив)

На проведение всероссийского фестиваля средневекового боя «Великий Болгар» на территории Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника потратят более 5 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Часть закупки финансируется из бюджета республики. На территории музея-заповедника должно быть не менее девяти тематических площадок: палаточный лагерь, арена, площадка лучно-арбалетного и метательного тира, ярмарка средневековых ремесел, площадка мастер-классов, ярмарка народно-художественных промыслов, площадка для проведения концертной программы и мастер-классов по средневековым танцам разных народов и для выступления фольклорных групп, площадка семейного отдыха и фуд-корт.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Палаточный лагерь должен быть рассчитан на 300 человек. Также в рамках фестиваля состоится конный турнир, в котором должны принимать участие четыре всадника в доспехах.

Кроме того, на территории музея-заповедника будут работать несколько площадок: «Исторический лагерь» с фотозонами и оружием средних веков, «Волжская Булгария» с фотозоной, турнирами с историческим фехтованием и многоборьем, «Золотая Орда», «Русь XIII—XVI век» с экскурсионно-выставочной локацией, площадкой метательных орудий. Мероприятие состоится 13—14 августа.

В 2020 году фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» признали лучшим туристическим событием исторической направленности на IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Award.



Татьяна Леухина