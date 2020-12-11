Фестиваль «Великий Болгар» признан лучшим туристическим событием исторической направленности

Фото: Илья Репин

Ежегодный международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» признан лучшим туристическим событием исторической направленности на IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Award. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по туризму Татарстана.



Как отмечают в ведомстве, «Великий Болгар» в борьбе за это звание обошел 390 проектов из 59 регионов России, Объединенных Арабских Эмиратов и Молдовы.

Фото: Илья Репин

Всего от Республики Татарстан было подано четыре проекта: «Книги Дедушки Мороза «Королевство Щелкунчика» (номинация : «Лучшая интерактивная программа туристического события»), фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн» (номинация: «Лучшее туристическое событие, посвященное 75-летию Великой Победы) и «Онлайн-курс татарской кулинарии «АШ» (номинация: «Лучшее событие в области гастрономического туризма в формате онлайн).

О том, как в этом году прошел съезд любителей средневековья, что рассказывают его участники и посетители, — в репортаже «Реального времени».