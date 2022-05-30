Татарстан занял 18-е место в рейтинге регионов по благосостоянию семей

Татарстан оказался на 18-м месте в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей, результаты приводит «РИА Новости».



За основу при составлении рейтинга взяли данные Росстата — он рассчитывался по потенциально возможному остатку денег у среднестатистических семей с двумя детьми или с одним ребенком после минимальных расходов в 2021 году.

Результаты исследования показали, что возможный остаток средств у татарстанской семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2021 году составлял 39 480 рублей в месяц, а у семей с одним ребенком — 50 200 рублей в месяц.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий округ — у семьи с двумя детьми оставалось 102 478 рублей, а у семьи с одним ребенком — 115 542 рубля. За ним следуют Москва — 80 998 и 91 387 рублей соответственно и Санкт-Петербург — 77 094 и 87 225 рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В то же время Татарстан вошел в тройку российских регионов-лидеров по социально-экономическому положению по итогам 2021 года — республика набрала 77,616 балла. Татарстан обогнали Москва (89,948 балла) и Санкт-Петербург (86,064).

Маргарита Головатенко