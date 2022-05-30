31 мая в казанском Музее Пушечного двора откроется выставка «Оружейная коллекция дворян Шереметевых»

31 мая в Музее Пушечного двора на территории Казанского кремля состоится открытие выставки «Оружейная коллекция дворян Шереметевых». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Коллекцию оружия нижегородской ветви рода Шереметевых представят в столице Татарстан впервые. Экспонаты предоставил Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Выставка продолжит работу до 14 августа.

Посетители смогут посмотреть офицерскую шашку образца 1881 года, офицерский палаш, принадлежавший Василию Шереметеву, участвовавшему в Северной войне 1700—1721 годов, кирасирский палаш участника Отечественной войны 1812 года Сергея Шереметева, образцы защитного снаряжения, холодного и огнестрельного оружия Европы, Азии и Африки, а также шелковые турецкие ковры, декоративное панно, готическую мебель.

Фото: vk.com/kazan_kremlin

20 мая в Казанской ратуше в рамках заседания Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией прошла выставка «Золотые страницы Корана», представленная Национальным музеем Татарстана. Одним из главных экспонатов стали факсимиле страниц рукописных Коранов XIV века, изданные тиражом всего 225 штук.

Дарья Акимова