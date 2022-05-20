На выставке в Казанской ратуше представили музейные раритеты исламской культуры

Сегодня в Казанской ратуше в рамках заседания Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией прошла выставка «Золотые страницы Корана», представленная Национальным музеем Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Одним из главных экспонатов стали факсимиле страниц рукописных Коранов XIV века. Их создали при династиях Мамлюков и Ильханидов, и они хранятся в собрании «Дар-ал-Кутуб» в Каире. В них представлены лучшие образцы арабской каллиграфии. В 2005 году факсимиле издали тиражом всего 225 штук. Нацмузею принадлежит 92-й экземпляр этих листов.

Также здесь были представлены коранницы — футляры для хранения миниатюрных Коранов или текстов отдельных сур, а также тафсир Корана 1507 года и Кораны «Казан басмасы». Второй признан в мусульманском мире первым каноничным изданием Корана. Помимо этого, участники выставки могли посмотреть бронзовую посуду иранского и среднеазиатского происхождения с орнаментом из аятов Корана и образцы современных шамаилей.

В Казани и Болгаре к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией покажут световое шоу. Посмотреть шоу в Казани можно будет с 20 и 21 мая на стенах Казанского кремля: от Тайницкой до Спасской башни со стороны площади Тысячелетия. В Болгаре шоу покажут 20 и 21 мая на стенах Белой мечети. Представления начнутся в 20:00 и продолжатся до 01:00 ночи.

Также сегодня в Казани на месте парка «Кырлай» прошла церемония закладки памятного камня Соборной мечети. Храм рассчитан на 10 тысяч человек, а его облик будет определен 8 июля, в канун праздника Курбан-байрам. Подробнее — в материале «Реального времени».



Дарья Акимова