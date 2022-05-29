В Совфеде предложили обсудить конфискацию европейских активов в России

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас предложил на саммите ЕС, планируется обсуждение конфискации российских активов в юрисдикции Евросоюза, сразу рассмотреть и вопрос об ответной конфискации активов европейских граждан в России. Об этом сообщает «РИА Новости».

До этого высокопоставленный европейский источник поделился информацией, что лидеры Евросоюза на саммите, который приодет в Брюсселе 30 и 31 мая, обсудят возможность конфискации замороженных в рамках антироссийских санкций активов.

В начале мая спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что бизнес граждан из недружественных стран на территории России следует конфисковать. Также Он отметил, что принятый палатой представителей США закон, разрешающий передать Украине замороженные активы российских компаний и граждан, не скажется на экономике страны.

Дарья Акимова