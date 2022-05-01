Володин предложил конфисковать активы бизнеса из недружественных стран

Бизнес граждан из недружественных стран на территории России следует конфисковать. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что принятый палатой представителей США закон, разрешающий передать Украине замороженные активы российских компаний и граждан, не скажется на экономике РФ.

Фото: pixabay.com

«Изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие», — написал он в своем telegram-канале.

Принятый закон создает опасный прецедент, «который бумерангом должен ударить по самим Штатам», считает Володин.

Ранее спикер Госдумы заявлял, что европейским странам придется компенсировать вред, нанесенный санкциями экономике России. Также он подметил, что стране есть куда перенаправить ресурсы, в случае отказа платить за газ в рублях.



Татьяна Леухина