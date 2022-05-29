Источник: Евросоюз обсуждает эмбарго только на нефть России, перевозимую танкерами

В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российскую нефть, перевозимую танкерами, в рамках подготовки шестого пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ЕС.

По его словам, в Евросоюзе считают, что это станет болезненным ударом для России, так как коснется двух третей поставок нефти в Европу или даже больше. При этом нефтепровод «Дружба» может быть исключен из пакета санкций. По данным издания Bloomberg, Европейская комиссия накануне направила правительствам стран-членов ЕС предложение, предусматривающее отсрочку обсуждаемого запрета на поставки российской нефти по нему.

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18 мая Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза заблокировали. По его словам, первые пять пакетов санкций при этом приняли быстро и единодушно.

В начале мая сообщалось, что постоянные представители стран-членов Евросоюза не смогли достичь договоренности по введению новых санкций против России. Так, Венгрия заблокировала предложение ЕС о запрете импорта российской нефти, задерживая при этом весь пакет санкций, направленных против президента России Владимира Путина.



Дарья Акимова