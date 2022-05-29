Источник: Евросоюз обсуждает эмбарго только на нефть России, перевозимую танкерами
В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российскую нефть, перевозимую танкерами, в рамках подготовки шестого пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ЕС.
По его словам, в Евросоюзе считают, что это станет болезненным ударом для России, так как коснется двух третей поставок нефти в Европу или даже больше. При этом нефтепровод «Дружба» может быть исключен из пакета санкций. По данным издания Bloomberg, Европейская комиссия накануне направила правительствам стран-членов ЕС предложение, предусматривающее отсрочку обсуждаемого запрета на поставки российской нефти по нему.
18 мая Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза заблокировали. По его словам, первые пять пакетов санкций при этом приняли быстро и единодушно.
В начале мая сообщалось, что постоянные представители стран-членов Евросоюза не смогли достичь договоренности по введению новых санкций против России. Так, Венгрия заблокировала предложение ЕС о запрете импорта российской нефти, задерживая при этом весь пакет санкций, направленных против президента России Владимира Путина.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым