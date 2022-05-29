В Евросоюзе не смогли достичь компромисса по облегченной версии нефтяного эмбарго против России

Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (Корепер) не смог достичь компромисса по облегченной версии нефтяного эмбарго против России на экстренной встрече перед саммитом ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в институтах ЕС в Брюсселе.

По его словам, сегодня проходило заседание Корепера, на котором обсуждали вопрос запрета поставок российской нефти. Источник отметил, что предстоит рассмотреть дополнительные детали на еще одном заседании. Оно пройдет в понедельник.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На днях аналитик Роберт Рапир в статье для американского портала Oil Price заявил, что доходы России от экспорта нефти и газа в очередной раз рекордно выросли, несмотря на западные санкции. По данным эксперта Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге, они составили 1,8 трлн рублей за апрель после 1,2 трлн в марте.



Дарья Акимова