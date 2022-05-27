СМИ: санкции рекордно увеличили доходы России от нефти и газа

Аналитик Роберт Рапир в статье для американского портала Oil Price заявил, что доходы России от экспорта нефти и газа в очередной раз рекордно выросли, несмотря на западные санкции. Об этом сообщает RT.

В материале он привел данные эксперта Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге. Согласно ним, российские доходы от продажи энергоресурсов составили 1,8 трлн рублей за апрель после 1,2 трлн в марте. Спустя всего четыре месяца федеральный бюджет России уже получил 50% запланированных нефтегазовых доходов на этот год.

На днях бывший глава нефтегазовой компании «Лукойл» Вагит Алекперов заявил, что Евросоюз не сможет найти замену российской нефти в среднесрочной перспективе, если решит ввести эмбарго на нефтяные поставки. По его словам, Россия слишком крупный энергетический ресурс. В случае введения эмбарго России придется сократить добычу, заморозить скважины, как это было в начале пандемии в 2020 году. Алекперов подчеркнул, что эмбарго на российскую нефть стало бы «шоком для всех».



Дарья Акимова