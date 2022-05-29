Следком изучит данные об угрозах жителям Запорожской части Украины, сотрудничающим с Россией

Следственный комитет РФ займется изучением информации об угрозах мирным жителям Запорожской части Украины, сотрудничающим с Россией. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным СК, сегодня в СМИ появилась информация, что в Запорожской области Украины мирным жителям, сотрудничающим с Россией, угрожают пожизненным лишением свободы, физической расправой, а также занимаются порчей их имущества. Кроме того, член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов рассказал, что угрозы получают педагоги, руководители предприятий, мэры городов в Запорожской области и другие.

Отмечается, что следователи зафиксируют и изучат эти данные, а также примут установят лиц, причастных к этим преступлениям.

Фото: realnoevremya.ru

Также сегодня сообщалось, что Следком займется расследованием фактов обстрелов Донецка и Макеевки. В ходе них погибли и пострадали мирные жители. Среди раненых есть дети.

Дарья Акимова