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Следком России займется расследованием обстрелов Макеевки и Донецка

18:29, 29.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Следком России займется расследованием обстрелов Макеевки и Донецка
Фото: realnoevremya.ru

Следственный комитет России займется расследованием фактов обстрелов Донецка и Макеевки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, в ходе обстрелов Макеевки и Донецка погибли и пострадали мирные жители. Среди раненых также есть дети.

Как отметили в СК, в ходе расследования уголовных дел ведомство задокументирует сведения об очередных преступлениях украинских силовиков. Затем они будут привлечены к уголовной ответственности.

Фото: sledcom.ru

25 мая стало известно, что сотрудники Следкома зафиксируют данные об обстреле села Журавлевка Белгородской области со стороны Украины. Они намерены установить представителей украинских вооруженных формирований, которые причастны к данному преступлению. Их привлекут к уголовной ответственности.

Дарья Акимова
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