В Госдуме предложили передать дворцы детского и юношеского творчества движению «Большая перемена»

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев выступил с предложением передать дворцы детского и юношеского творчества движению детей и молодежи «Большая перемена», одним из авторов законопроекта которого он является. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такое стоит сделать для того, чтобы лучше организовать работу дворцов, и они стали бы ближе к молодежи и детям. Метелев считает, что в России или отсутствуют вообще молодежные пространства, или остались полностью неклиентоориентированные советские «дворцы пионеров». Он привел в пример такое заведение в Новомосковске Тульской области, куда его не пустили посмотреть, что находится внутри, даже как депутата Госдумы.

Фото: Элеонора Рылова (архив)

На прошлой неделе на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Оно будет состоять из региональных отделений по всей России, местных отделений в муниципальных образованиях, а также первичных отделений в школах, средних профессиональных образовательных организациях и отделениях дополнительного образования.



Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи Нина Останина сообщала, что структура новой общероссийской молодежной организации, которую планируется создать, будет напоминать пионерию.

Дарья Акимова