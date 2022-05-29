В Госдуме предложили передать дворцы детского и юношеского творчества движению «Большая перемена»
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев выступил с предложением передать дворцы детского и юношеского творчества движению детей и молодежи «Большая перемена», одним из авторов законопроекта которого он является. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, такое стоит сделать для того, чтобы лучше организовать работу дворцов, и они стали бы ближе к молодежи и детям. Метелев считает, что в России или отсутствуют вообще молодежные пространства, или остались полностью неклиентоориентированные советские «дворцы пионеров». Он привел в пример такое заведение в Новомосковске Тульской области, куда его не пустили посмотреть, что находится внутри, даже как депутата Госдумы.
На прошлой неделе на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Оно будет состоять из региональных отделений по всей России, местных отделений в муниципальных образованиях, а также первичных отделений в школах, средних профессиональных образовательных организациях и отделениях дополнительного образования.
Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи Нина Останина сообщала, что структура новой общероссийской молодежной организации, которую планируется создать, будет напоминать пионерию.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым