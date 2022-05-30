В Татарстане по делу ОПС судят подручных вора в законе Резо Лоткинского

Фото: "Реальное время"

В Зеленодольском горсуде стартовал засекреченный процесс по делу тюремного ОПС вымогателей. Его организатором в МВД и Генпрокуратуре считают беглого вора в законе Реваза Кахмазова, он же Резо Лоткинский и Тбилисский, а его подручными — 12 осужденных, которые в период нахождения в СИЗО и колониях трех регионов страны выстроили систему поборов с других зэков.



Как выяснило «Реальное время», в числе обвиняемых — Борис Авдиенко, которого силовики называют «положенцем» по свияжской колонии строгого режима №5, расположенной в Зеленодольском районе Татарстана. Именно там зафиксировано больше всего потерпевших в рамках дела ОПС.

По версии обвинения, деятельностью сообщества также были охвачены три СИЗО Московской области и две колонии в Рязанской области. По делу установлены эпизоды вымогательства на общую сумму около 17 млн рублей — деньги с зэков требовали угрозами и силой, обещая в случае неуплаты перевод в низшие касты осужденных.

Никто из обвиняемых вину не признает.

Еще при поступлении дело в суд было принято решение о переводе процесса в закрытый режим — для защиты потерпевших и свидетелей.

Как вор в законе проводил веб-конференции в изоляторах из Греции, что его связывает с Шакро Молодым и почем на свияжской зоне запрещенный мобильный телефон — в материале «Реального времени».