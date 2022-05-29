В Казани напомнили о повышении стоимости проезда в метро с 30 мая
С 30 мая в метрополитене Казани повысится стоимость проезда, напомнили в МУП «Метроэлектротранс».
Стоимость проезда будет составлять:
- при оплате наличными — 36 рублей;
- при безналичном расчете — 31 рубль;
- при оплате билетом длительного пользования (транспортная карта) — 31 рубль;
- при оплате транспортной картой на 100 и более поездок — 23 рубля.
Сейчас стоимость проезда в метро составляет 30 рублей при оплате картой, 35 — при оплате наличными, 27 рублей — при оплате транспортной картой.
Много или мало составило подорожание проезда в казанском метро — разбиралось «Реальное время».
С 1 мая в столице Татарстана увеличилась стоимость оплаты проезда в наземном общественном транспорте. В автобусах, троллейбусах и трамваях одна поездка за наличный расчет обходится в 36 рублей, безналичный — 31 рубль.
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