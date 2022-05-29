Новости бизнеса

11:55 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Казани напомнили о повышении стоимости проезда в метро с 30 мая

10:43, 29.05.2022
В Казани напомнили о повышении стоимости проезда в метро с 30 мая
Фото: realnoevremya.ru

С 30 мая в метрополитене Казани повысится стоимость проезда, напомнили в МУП «Метроэлектротранс».

Стоимость проезда будет составлять:

  • при оплате наличными — 36 рублей;
  • при безналичном расчете — 31 рубль;
  • при оплате билетом длительного пользования (транспортная карта) — 31 рубль;
  • при оплате транспортной картой на 100 и более поездок — 23 рубля.

Сейчас стоимость проезда в метро составляет 30 рублей при оплате картой, 35 — при оплате наличными, 27 рублей — при оплате транспортной картой.

Много или мало составило подорожание проезда в казанском метро — разбиралось «Реальное время».

Фото: realnoevremya.ru

С 1 мая в столице Татарстана увеличилась стоимость оплаты проезда в наземном общественном транспорте. В автобусах, троллейбусах и трамваях одна поездка за наличный расчет обходится в 36 рублей, безналичный — 31 рубль.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок