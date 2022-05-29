В Нижнекамске открыли мемориальную доску руководителю шинного производства Николаю Зеленову

В Нижнекамске открыли мемориальную доску в память о создателе и руководителе шинного производства города — Николае Зеленове, сообщили в пресс-службе НМР.



Открытие мемориальной доски состоялось в день его рождения 28 мая — в этом году Зеленову исполнилось бы 90 лет. Мероприятие прошло возле дома, где жила семья Зеленовых — на Школьном бульваре, 8.

Участие в мероприятии приняли руководитель исполкома НМР Рамиль Муллин и другие руководители муниципалитета, представители группы компаний «Татнефть», соратники Николая Александровича, его коллеги, друзья и родные.

В 1971 году Николай Зеленов был назначен директором еще только строящегося шинного производства на Нижней Каме. Под его руководством были построены оба завода «Нижнекамскшины». Николай Александрович уделял внимание и социальной сфере — строительству детского лагеря «Чайка» и дворца спорта «Юбилейный», санатория, базы отдыха и поликлиники для шинников, жилых домов и детских садов в Нижнекамске.

Фото: e-nkama.ru

27 мая в столице Татарстана открыли мемориальную доску первому премьер-министру республики Мухаммату Сабирову. Став в начале 1990-х первым премьер-министром региона, он обеспечил мягкое вхождение республики в новые рыночные условия. Были сохранены ведущие предприятия, которые продолжили успешно работать.

Маргарита Головатенко