В Казани открыли мемориальную доску первому премьер-министру Татарстана — видео

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В столице Татарстана открыли мемориальную доску первому премьер-министру республики Мухаммату Сабирову, на церемонию из разных городов и стран приехала его большая семья: дети, внуки и правнуки. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Став в начале 1990-х первым премьер-министром региона, Мухаммат Сабиров обеспечил мягкое вхождение республики в новые рыночные условия. Были сохранены ведущие предприятия, которые продолжили успешно работать.

Мухаммат Сабиров отмечен многими государственными наградами. Он ушел из жизни в возрасте 82 лет. В этом году первому премьер-министру Татарстана исполнилось бы 90 лет.

В этом месяце стало известно, что в Казани на фасаде дома №2/31 по улице Лобачевского установят мемориальную доску заслуженному деятелю науки России и Татарстана Евгению Никольскому. Здесь он работал в 1992—2018 годах.

Диана Жиленкова