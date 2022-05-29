IТ-парк в Зеленодольске может появиться в течение ближайшего года

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин заявил, что открытие нового IТ-парка в Зеленодольске может произойти в течение ближайшего года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время в проект вкладываются частные инвестиции. Обсуждается возможность государственно-частного партнерства. Пока идет ремонт здания АТС, в котором разместится будущий парк. Министр отметил, что в Зеленодольском районе республики находятся много компаний, и потребность в IТ-парке существует.

Хайруллин добавил, что сеть IТ-парков развивается в республике за пределами Казани — в Набережных Челнах, Альметьевске, Сабинском и Елабужском районах. Также есть планы по запуску подобных проектов в Бугульме и Бавлах.

Фото: Максим Платонов (архив)

В середине мая Хайруллин рассказал, что в пустующем здании зонального узла связи Зеленодольска может появиться IT-парк. Он также сообщил о новом IT-парке имени Башира Рамеева, который откроется в здании бывшей обувной фабрики «Спартак». По его словам, там смогут «потусить» все желающие.

Дарья Акимова