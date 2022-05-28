На Зеленодольском городском пляже смогут отдыхать маломобильные граждане

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

На городском пляже Зеленодольска появятся возможности отдыха для маломобильных людей. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района Татарстана.

Ожидается, что к новому купальному сезону здесь появятся новые элементы благоустройства, такие как, доступная среда для маломобильного населения, детские и спортивные площадки, настил для настольных игр и мастер-классов, точка проката пляжного инвентаря, водные аттракционы, летний кинотеатр, кафе и другое.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев встретился сегодня с инвестором Александром Хегаем и обсудил с главным архитектором города Элио Фиорини предложения по развитию пляжной инфраструктуры. По словам главы города, власти намерены развивать на пляже доступную среду для жителей и гостей города.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Этим летом для жителей Татарстана будут доступны 20 пляжей. Они смогут отдохнуть в Казани на пляжах «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Комсомольский», «озеро Глубокое», «озеро Большое Лебяжье», 10 городских пляжах в Нижнекамске, Набережных Челнах. По два пляжа будут доступны в Мензелинске, Мамадыше, Зеленодольске, Заинске, Лениногорске, Нурлате и Тетюшах, а также пять пляжей в Алексеевском, Агрызском, Камско-Устьинском, Ютазинском, Новошешминском районах.

Дарья Акимова