23-летний казанец украл из частного дома золото и мультиварку на 88 тысяч рублей

23-летний казанец украл из частного дома в Авиастроительном районе золотые украшения, мультиварку и 5 тысяч рублей наличными. Жительница дома сообщила в полицию, что во время ее отсутствия кто-то проник в дом через окно. Общий ущерб составил 88 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.



Казанец уже ранее был судим. Часть похищенного имущества задержанный успел сбыть. Он признал вину и сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: realnoevremya.ru

В начале мая сообщалось о 36-летнем жителе Казани, которого задержали по подозрению в краже драгоценностей и валюты у бывшей тещи. Общий материальный ущерб составил порядка 270 тысяч рублей. Бывшего зятя заявительницы задержали 27 апреля. Он сознался в содеянном и признал свою вину.

Маргарита Головатенко