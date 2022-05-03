Жителя Казани заподозрили в краже драгоценностей из квартиры бывшей тещи

36-летнего жителя Казани задержали по подозрению в краже драгоценностей и валюты у бывшей тещи, проживающей на улице Четаева, сообщили в пресс-службе МВД России по городу.



Женщина обратилась в полицию 20 апреля. Она сообщила, что несколько дней назад уезжала на дачу. Когда она вернулась, обнаружила пропажу драгоценностей и денег. На месте не оказалось серег с черным жемчугом, колье, обручального кольца, броши с розовыми кораллами, бус и серег, коллекционных монет и денег в размере полутора тысяч долларов США. Общий материальный ущерб составил порядка 270 тысяч рублей.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в жилище в крупном размере (пп. «а» и «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Бывшего зятя заявительницы задержали 27 апреля. Он сознался в содеянном и признал свою вину. Он узнал о том, что с 15 по 20 апреля дома никого не будет, пришел туда и похитил имущество. Похищенные вещи были частично изъяты у него полицейскими.

Расследование уголовного дела продолжается. Задержанного заключили под стражу.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле в Казани задержали 41-летнего местного жителя по подозрению в краже с завода по производству железобетонных изделий на сумму 3,2 млн рублей. Задержанный сознался в содеянном и признал свою вину. По словам казанца, раньше он работал на этом предприятии, но потом уволился. С декабря по февраль мужчина вывозил с территории предприятия формы для производства пустотных плит, а затем сдавал их в пункт приема металла.

Маргарита Головатенко