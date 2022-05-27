В Минсельхозе России предложили запретить вывоз риса до конца 2022 года

Министерство сельского хозяйства России предложило временно ввести запрет на вывоз риса и крупы рисовой. По данным ведомства, ограничение будет действовать с 1 июля до 31 декабря текущего года.

В то же время мера не распространяется на продукцию, вывозимую с российской территории в государства-члены ЕАЭС, а также для оказания международной гуманитарной помощи или в рамках международных транзитных перевозок.

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Кроме того, ограничение не будет затрагивать рис, который вывозится в целях обеспечения деятельности российских воинских формирований, находящихся на территориях иностранных государств, а также в Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республиках, передает «РИА Новости».

В апреле в стране была введена квота на экспорт подсолнечного масла в объеме 1,5 млн тонн. Мера будет действовать до 31 августа текущего года. Также установлена квота на экспорт шрота в объеме 700 тысяч тонн.

Диана Жиленкова