В результате удара «Точкой-У» по Сватово в ЛНР погибли три человека

Украинские войска выпустили ракету «Точка-У» по городу Сватово Луганской Народной Республики. В результате детонации боевой части аппарата погибли три человека, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.



Кроме того, ранения получили 14 человек, четверо из них — дети, передает «РИА Новости».

Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, все выпущенные украинскими войсками ракеты «Точка-У» были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Сегодня начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в Северске Донецкой Народной Республики на территории зернохранилища развернуты ракетный комплекс «Точка–У» и реактивные системы залпового огня. По его словам, националисты регулярно обстреливают населенные пункты ДНР, тем самым провоцируя Вооруженные силы России на ответный огонь.

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Диана Жиленкова