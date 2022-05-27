В Минобороны сообщили, что в зернохранилище Северска ВСУ разместили РСЗО и «Точку-У»

В Северске Донецкой народной республики на территории зернохранилища, которое находится на пересечении улиц Толстого и Донецкой, развернут ракетный комплекс «Точка–У» и реактивные системы залпового огня. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в то же время националисты регулярно обстреливают населенные пункты ДНР, тем самым провоцируя Вооруженные силы России на ответный огонь. Это делается с целью обвинения российских военных в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры, передает «РИА Новости».



Фото: скриншот видео Минобороны

Также сегодня генерал-полковник рассказал, что в жилых домах в Харькове и Константиновке боевики батальонов территориальной обороны оборудовали огневые позиции и снайперские точки. По словам Мизинцева, эвакуация мирных граждан из зданий не проводилась.

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Диана Жиленкова