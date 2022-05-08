В Израиле отменят обязательный ПЦР-тест в аэропорту с 20 мая

С 20 мая по прилете в Израиль больше не потребуется предоставлять результаты ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.



— Пассажирам, приземляющимся в аэропорту Бен-Гурион с 20 мая 2022 года, больше не нужно будет проходить ПЦР-тест, — говорится в заявлении ведомства.

Как отметили в Минздраве, решение принято на фоне снижения заболеваемости COVID-19 в стране, а также по результатам оценки ситуации с участием специалистов ведомства и сотрудников Управления аэропортов, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Помимо этого, с 10 мая вместо ПЦР-теста можно пройти обследование на антиген, отрицательный результат необходимо предъявлять перед посадкой в самолет. В таком случае тест нужно сделать за сутки до вылета в Израиль.

В прошлом месяце в связи со снижением заболеваемости COVID-19 Россия возобновила авиасообщение с 52 странами. Среди них: Аргентина, Афганистан, Алжир, Индия, Китай, Кувейт, Пакистан, Перу, Сербия, Сирия, Таиланд, Эфиопия, ЮАР и другие государства.

Диана Жиленкова