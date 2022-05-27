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В Белгородской области обстреляли село Нехотеевка — есть пострадавший

21:59, 27.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Белгородской области обстреляли село Нехотеевка — есть пострадавший
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Белгородской области обстреляли село Нехотеевка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадал один человек — мужчина получил осколочное ранение голени. Ему оказывают медицинскую помощь. Кроме того, повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи, передает RT.

Фото: pixabay.com

Вчера в очередной раз со стороны Украины обстрелу подверглось другое село Белгородской области — Журавлевка. Пострадала женщина, она находилась, по словам Гладкова, в крайне тяжелом состоянии. Днем ранее травмы получил молодой человек. Следственный комитет России намерен установить лица, причастные к обстрелу населенного пункта.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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