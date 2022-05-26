В казанском поселке обнаружили свалку из ртутных ламп

В казанском поселке Султан-Ай на улице Ясмин обнаружили незаконную свалку, предположительно, из ртутных или неоновых ламп. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.

По данным ведомства, общая площадь загрязненного участка составляет 30 «квадратов», объем — один кубометр. Предостережение о необходимости принятия мер по ликвидации свалки направлено в адрес собственника земельного участка, которым является УК «Капитал Траст Инвест».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как отметили в Минэкологии республики, в адрес администрации Советского района города направлено требование принять оперативные меры первичной иммобилизации разливов на месте, транспортирования, утилизации ртути и обезвреживания пораженных предметов.

Вчера в ведомстве подтвердили наличие свалки отходов бортовых камней, брусчатки и булыжников на пляже «Локомотив» в Казани. После жалоб горожан экологи выехали на место происшествия. Общая площадь складирования отходов составила 898 кв. м.

Диана Жиленкова