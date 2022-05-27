Путин подписал указ о временном порядке выплат правообладателям из «недружественных» стран

Президент России Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями». Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, переводить вознаграждение, связанное с защитой авторских прав, а также другие платежи, в том числе неустойки, необходимо на специальный рублевый счет типа «О», открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя.

Фото: kremlin.ru

На прошлой неделе СМИ сообщали, что российские власти хотят ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран. Такая мера вводится для поддержки театров, кинотеатров, видеосервисов, а также для того, чтобы не нарушать права лицензиара из недружественных стран и тех правообладателей, которые поддержали введение санкций и ограничений в отношении России из-за спецоперации на Украине.



Татьяна Леухина