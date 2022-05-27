Путин подписал указ о временном порядке выплат правообладателям из «недружественных» стран
Президент России Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями». Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, переводить вознаграждение, связанное с защитой авторских прав, а также другие платежи, в том числе неустойки, необходимо на специальный рублевый счет типа «О», открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя.
На прошлой неделе СМИ сообщали, что российские власти хотят ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран. Такая мера вводится для поддержки театров, кинотеатров, видеосервисов, а также для того, чтобы не нарушать права лицензиара из недружественных стран и тех правообладателей, которые поддержали введение санкций и ограничений в отношении России из-за спецоперации на Украине.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым