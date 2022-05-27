В индустриальном парке «Камские поляны» могут построить завод специальных полиуретановых систем за $75 млн

В индустриальном парке «Камские поляны» может быть построен завод специальных полиуретановых систем стоимостью $75 млн. Об этом сообщил руководитель СПГ/LH2 проектов санкт-петербургской компании «Балтмаш» Руслан Крылов на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг».

По его словам, спрос на пенополиуретановые материалы связан с расширением строительства кораблей для перевозки сжиженного газа, который «упаковывается» в СПГ-контейнеры. Особенно активно использует системы хранения СПГ российская компания «Новатэк».

Для строительства производственного комплекса необходимы 10 га земли, энергетическая мощность в 2 МВт и транспортная доступность. Правда, ему требуется сырьевая поддержка татарского нефтехимического комплекса.

В конце апреля председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе сообщал, что зеленодольский завод имени А.М. Горького, входящий в судостроительную корпорацию «Ак Барс», начнет строительство СПГ-бункеровщиков для «Газпром СПГ технологии».

Луиза Игнатьева