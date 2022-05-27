Весной в Казани из-за холодов выросли продажи обогревателей в 2,4 раза

Этой весной жители Казани стали покупать обогреватели в 2,4 раза чаще, чем в прошлом году. Об этом «Реальному времени» сообщили эксперты портала «Авито».

Средняя стоимость обогревателя составляет в Казани 3 840 рублей. Рост продаж связан с прохладной погодой, стоящей в столице Татарстана. Такой холодный май синоптики в прошлый раз наблюдали в 1999 году.

По словам экспертов, существует несколько самых популярных видов домашних обогревателей: это масляный, конвектор и тепловентилятор. Продажи первого варианта, предназначенного для помещений, где требуется постоянный нагрев воздуха, выросли в Казани в 4,7 раза, приобрести его можно в среднем за 1 690 рублей.

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Тепловентиляторы, чья задача быстро нагреть воздух в холодном помещении, стали покупать в 4,6 раза чаще. Стоит такое устройство в среднем 2 430 рублей. Конвекторы, подходящие для установки на стену, берут в 6,7 раза чаще. Средняя цена такого прибора 2 850 рублей.

Синоптики заявили, что в Татарстан придет потепление в начале следующей недели. 30 и 31 мая, с распространением в регион антициклона и ростом атмосферного давления осадки прекратятся, начнется потепление. Ночью ожидается до +7..+13, днем — +19..+25 градусов.



Дарья Акимова