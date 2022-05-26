УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в четвертой игре и стал бронзовым призером Единой лиги

Казанский УНИКС разгромил краснодарский «Локомотив-Кубань» в четвертом матче серии за третье место — 94:73. Таким образом команда Велимира Перасовича выиграла серию за бронзовые медали 3-1.

Самый результативный игрок в составе УНИКСа Марио Хезоня провел на паркете 29:52 минут и набрал 15 очков. Лоренцо Браун набрал 14 очков при 23:56 минутах на паркете, а Джэрон Джонсон отметился 12 очками при игровом времени 20:22.

Ранее УНИКС не смог закончить сезон в Евролиге из-за решения лиги исключить из состава участников российские команды.

Эрик Добролюбов