В Челнах на территории бывшего ЗЯБ построят жилые дома и досуговый центр

В Набережных Челнах состоялись публичные слушания по застройке города. В ходе мероприятия был поднят вопрос реновации территории бывшего завода ячеистого бетона (ЗЯБ).

Согласно проекту «Адапт Дизайн», здесь построят жилые дома, объекты социально-культурной инфраструктуры, в том числе досуговый центр и парк. Также на территории появятся велодорожки.

Фото: nabchelny.ru

— На территории есть яблоневый парк, мы планируем заказать отдельный проект, чтобы и он стал центром притяжения, — рассказал застройщик, директор ООО «Каен» Ильдар Шагитов.

Начало работ запланировано на 2023 год, сообщается на официальном сайте Набережных Челнов.

Также в этом году в городе отремонтируют 129 многоквартирных домов за 1,3 млрд рублей. Всего строителям предстоит выполнить более 300 видов работ. На данный момент план выполнен на 23%.



Диана Жиленкова