В 2022 году в Челнах отремонтируют 129 многоквартирных домов на 1,3 млрд рублей

В 2022 году в Набережных Челнах проведут ремонт 129 многоквартирных домов по программе капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Всего строителям предстоит выполнить 306 видов работ на общую сумму 1,3 млрд рублей. По словам первого заместителя руководителя челнинского исполкома Ильи Зуева, в настоящее время работы выполнены на 23%.

Он отметил, что в апреле прошли электронные аукционы, были заключены договоры с тремя подрядными организациями. Две из них займутся строительно-монтажными работами по ремонту домов. Зуев добавил, что в этом году в исполкоме ждут хороший результат по ремонту фасадов и кровель зданий. Это позволит обеспечить дополнительное сохранение тепла в домах и уменьшить счета за него.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По итогам 2021 года объем строительно-монтажных работ в Челнах составил 20 млрд рублей. Средства ушли на строительство жилья и капремонт социально значимых объектов. Город в прошлом году участвовал в 12 федеральных и республиканских программах по строительству и капитальному ремонту соцобъектов на общую сумму 8 миллиардов рублей.

Дарья Акимова