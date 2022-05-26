Президент Приднестровья отправил в отставку правительство
Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский отправил в отставку правительство региона. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы республики.
Согласно документу, также от должности освобождается премьер-министр Приднестровья Александр Мартынов. Его обязанности будет исполнять вице-премьер по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами государственной власти, руководитель аппарата правительства Станислав Касап.
В начале мая Красносельский опроверг слухи о проведении мобилизации в регионе. По словам президента, Приднестровье не несет угрозы для соседних государств. Он отметил, что после случившихся атак в республике был введен «красный» уровень террористической опасности.
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