Президент Приднестровья отправил в отставку правительство

Фото: пресс-служба президента ПМР

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский отправил в отставку правительство региона. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы республики.

Согласно документу, также от должности освобождается премьер-министр Приднестровья Александр Мартынов. Его обязанности будет исполнять вице-премьер по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами государственной власти, руководитель аппарата правительства Станислав Касап.

Фото: commons.wikimedia.org

В начале мая Красносельский опроверг слухи о проведении мобилизации в регионе. По словам президента, Приднестровье не несет угрозы для соседних государств. Он отметил, что после случившихся атак в республике был введен «красный» уровень террористической опасности.

Диана Жиленкова