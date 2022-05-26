Лидеров химической отрасли Республики Татарстан отметили госнаградами

Фото: Лилия Егорова

В Нижнекамске сегодня в ледовом дворце «Нефтехим-Арена» чествовали лучших работников химической отрасли Татарстана. Награждение состоялось в рамках празднования республиканского Дня химика, организатором которого выступил СИБУР.

В торжественном мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, глава исполнительного комитета НМР Рамиль Муллин, руководство СИБУРа, «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза», «ТГК-16».

— Уважаемые гости, единомышленники и партнеры! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Отдельные слова благодарности хочется высказать нашим предшественникам — ветеранам отрасли: людям, которые стояли у истоков предприятия, профессии, свершений и решений. Также хочется сказать слова благодарности партнерам. Наша отрасль является помощником для многих производств, это и нефтяная и газовая отрасли — те, с кем мы неразрывно связаны. И на татарстанской земле это особенно чувствуется. И то, как это было построено изначально ветеранами, и то, как это сейчас развивается. Это очень важно. Спасибо всем тем, кто создает новации для химии и нефтехимии: это и наука, и проектировщики — те, кто является мозгом нашей отрасли. А в сегодняшних реалиях это в двойне становится важным. Важно и то, что сегодня руководство региона и отдельно взятые предприятия совместно реализовывают социальные программы и в строительстве, и в развитии инфраструктуры. Это четкая основа того начала большого пути, который прошла отрасль. Это и отдельно взятые предприятия, в частности и «Нижнекамскнефтехим», который я поздравляю с 55-летием, с двумя пятерками! Желаю здоровья и совместной безопасной работы, — отметил председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов.

С профессиональным праздником участников мероприятия поздравил и Дмитрий Конов, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» с 2006 по 2022 год.

— Поздравляю наших друзей, коллег, сотрудников, всех тех, кто сегодня находится на рабочих местах, неся нашу нелегкую, но интересную, познавательную и полезную вахту людей, которые производят нефтехимическую продукцию по сложным технологиям. Ту продукцию, которая делает жизнь людей комфортной, безопасной, удобной. Которая приносит пользу практически каждому человеку в нашей стране и многих зарубежных странах, — обратился к участникам мероприятия Дмитрий Конов.

Говоря об истории «Нижнекамскнефтехима», Дмитрий Конов отметил высокую значимость его для Нижнекамска.

— Нижнекамск — это город, который создан как татарстанцами, так и многими коллегами-нефтехимиками, многими строителями со всего Советского Союза. Эта история продолжается и сегодня. Я рад, что развитие промышленности в Нижнекамске за последние годы, как в целом и в Республике Татарстан, заметно и сильно продвигается вперед. Надеюсь, что наши совместные усилия и программы, которые мы реализовываем вместе с городом, будут заметны жителям Нижнекамска и сотрудникам «Нижнекамскнефтехима». Мы продолжаем двигаться вперед, прикладываем усилия и видим результат этих усилий. Это только начало очередного большого пути. Я уверен, что наши достижения и дальше будут заметны, важны, полезны каждому — как сотрудникам «Нижнекамскнефтехима», СИБУРа, так и жителям Нижнекамска, — добавил Конов.

В этот день десятки сотрудников СИБУРа удостоились наград различного уровня за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие предприятия.

Также президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды лучшим работникам химической отрасли.

— Нефтехимия для республики — это 40% нашей промышленной продукции. Наша Стратегия-2030 одну из ключевых ролей как точке роста экономики республики отводит именно нефтехимии. Мы движемся в этом направлении. Здесь мы должны смотреть и в образовательные процессы, позаботиться и о наших городах, где живут нефтехимики. Все эти вопросы будут в приоритете. Хотел бы поблагодарить нефтехимиков за вклад в развитие республики, ту динамику, которая у нас есть. Отдельно хотел бы поблагодарить коллег из СИБУРа: прекрасный праздник сегодня организован. Я уверен, что СИБУР — наш стратегический партнер. Поздравляю с праздником! Желаю, чтобы наша страна и республика процветали, — отметил Рустам Минниханов на церемонии награждения.

Разбавили официальную часть праздника выступления артистов красочного ледового шоу «СИБУР в лицах», режиссером-постановщиком которого выступил серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. В основу постановки легла история о профессиональном пути работника химической отрасли, о выборе профессии и компании, в котором раскрывается его потенциал. Главную роль в шоу исполнил чемпион Олимпийских игр Алексей Ягудин. В постановке также принимают участие другие олимпийские чемпионы — Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров и Оксана Домнина.

Зрители смогли насладиться не только профессиональным фигурным катанием, но и узнать много интересных фактов из истории развития СИБУРа. Из множества городов присутствия отмечен Тобольск — родина Дмитрия Менделеева. Город с богатой историей, где сосредоточено производство мирового масштаба.

Объединяя самых талантливых и опытных, СИБУР расширяет свои границы. Теперь частью большой семьи является и «Нижнекамскнефтехим» — предприятие с 55-летней историей. Год за годом на «Нижнекамскнефтехиме» пускались в работу новые уникальные производства по выпуску изопреновых и бутиловых каучуков, мономеров, этилена, а в дальнейшем — полимеров и пластиков. Сегодня в ассортименте выпускаемой продукции более 120 наименований.

Завершилось торжественное мероприятие сеансом ВКС-связи с представителями предприятия из Тобольска, который также является центром празднования Дня химика.