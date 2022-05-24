Житель Альметьевска предстал перед судом за угрозу убийством сожительнице

Фото: прокуратура Татарстана

31-летнего жителя Альметьевска признали виновным в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В декабре прошлого года мужчина поссорился с сожительницей. На тот момент он находился в алкогольном опьянении. Во время конфликта подсудимый нанес пострадавшей побои, а затем схватил ее за шею и начал угрожать убийством.

Фото: realnoevremya.ru

Свою вину мужчина признал. Его приговорили к восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Отмечается, что житель Альметьевска ранее уже имел судимость.

Недавно жителя Казани обвинили в избиении незнакомца. Потерпевший спустя несколько дней скончался в больнице от полученных травм. Причастность к совершению преступления обвиняемый признал частично.



Диана Жиленкова