Время новых фаворитов: чем заместить декоративную косметику известных брендов

За последние месяцы косметика мировых брендов среднего ценового сегмента подорожала в среднем на 20—25%, а нечастые акции предлагают на нее совсем небольшую скидку — до 20% максимум. Кроме того, дальнейшее присутствие в России некоторых производителей находится под вопросом.

Пока всемирно известные бренды пытаются наладить параллельный импорт и остаться на рынке нашей страны, цены на их продукцию остаются высокими. Но в магазинах есть и другие торговые марки. Они успешно конкурируют с большими брендами и по цене, и по качеству. В «Улыбке радуги» среди таких марок — уже ставший популярным французский Vivienne Sabo, белорусский LuxVisage и британский Lamel.

Количество поклонников Lamel стремительно увеличивается: компания уделяет большое внимание качеству и трендам. Состав разрабатывают эксперты, создававшие косметику Gosh, NYX и других популярных брендов. В палитре Lamel, помимо базовых оттенков, всегда присутствуют самые модные, актуальные цвета. Широкий выбор и в плане текстур. Бренд выпускает не только тональные основы, пудры и помады, но и менее знакомые широкой аудитории тинты для губ и глиттеры для лица и тела. Производятся они в Польше и Китае, поэтому имеют все шансы остаться в России надолго.

Цены на продукцию бренда в нынешних условиях можно назвать бюджетными, тем более что производитель совместно с розничными сетями часто проводит акции. Так, в «Улыбке радуги» с 16 по 31 мая на продукцию Lamel действует скидка 30%*.

Для тех, кто закупается в последний момент и не может уделить много времени посещению магазинов, сеть предусмотрела варианты для онлайн-шопинга: широкий ассортимент доступен покупателям также в интернет-магазине** (16+) и мобильном приложении «Улыбка радуги» (скачать можно в Google Play, App Store и App Gallery).

Материал подготовлен совместно с пресс-службой торговой сети «Улыбка радуги»