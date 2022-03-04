Доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 17,6 млрд рублей по итогам января
Доходы консолидированного бюджета Татарстана по итогам января текущего года составили 17,6 млрд рублей. Прогнозный план на весь текущий год составляет 350,8 млрд рублей, говорится в отчете об исполнении консолидированного бюджета республики, опубликованном на сайте Минфина.
Доход от налога на прибыль составил 9,7 млрд рублей, от налога на товары, работы и услуги — 3,7 млрд, налога на совокупный доход — 789,8 млн, налога на имущество — 568,6 млн. 228 млн рублей получено со штрафов, санкций, возмещения ущерба.
Татарстан по итогам 2021 года вошел в число регионов, где собрали больше всего налогов. В республике собрали 3,9% от общего числа поступлений. В Татарстане по итогам 2021 года в консолидированный бюджет поступило 410,9 млрд рублей. Большую часть поступлений, 336 млрд рублей, составили налоговые и неналоговые доходы.
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