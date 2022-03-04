Доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 17,6 млрд рублей по итогам января

Фото: Максим Платонов (архив)

Доходы консолидированного бюджета Татарстана по итогам января текущего года составили 17,6 млрд рублей. Прогнозный план на весь текущий год составляет 350,8 млрд рублей, говорится в отчете об исполнении консолидированного бюджета республики, опубликованном на сайте Минфина.

Доход от налога на прибыль составил 9,7 млрд рублей, от налога на товары, работы и услуги — 3,7 млрд, налога на совокупный доход — 789,8 млн, налога на имущество — 568,6 млн. 228 млн рублей получено со штрафов, санкций, возмещения ущерба.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан по итогам 2021 года вошел в число регионов, где собрали больше всего налогов. В республике собрали 3,9% от общего числа поступлений. В Татарстане по итогам 2021 года в консолидированный бюджет поступило 410,9 млрд рублей. Большую часть поступлений, 336 млрд рублей, составили налоговые и неналоговые доходы.

