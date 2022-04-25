За I квартал 2022 года объем поступлений в консолидированный бюджет Татарстана составил 93,2 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За I квартал 2022 года объем поступлений в консолидированный бюджет Татарстана составил 93,2 млрд рублей, из них собственные доходы — 85 млрд рублей. Такие данные озвучил президент республики Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов РТ.

По его словам, динамика поступлений позитивная, но это не должно успокаивать. Экономика испытывает беспрецедентное давление в результате санкций, требуется перестройка логистических цепочек поставок продукции и комплектующих, организация импортозамещения, подчеркнул президент.

Он также добавил, что важный резерв — работа с налоговой задолженностью. По итогам I квартала она превысила 10,4 млрд рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года более 15%.

Фото: Максим Платонов (архив)

По итогам 2021 года отчисления Татарстана в федеральный бюджет превысили триллион рублей. Всего благодаря относительной стабилизации экономики с территории республики мобилизовано в бюджеты всех уровней почти 1,350 триллиона рублей. В консолидированный бюджет Татарстана поступило 336 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов. Много это или мало — смотрите в материале «Реального времени».

Элеонора Рылова