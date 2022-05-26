В Казани признали аварийным дом по улице Залесной
В Казани признали аварийным дом по адресу Залесная, 22. Документ опубликован в сборнике документов мэрии города.
Соответствующее техническое заключение сделало АО «Бюро технической инвентаризации». Дом необходимо снести в шестимесячный срок после принятия постановления.
Аварийное здание в Кировском районе Казани двухэтажное, построено в 1960 году. В доме расположено 8 квартир.
В начале мая стало известно, что в Кировском районе Казани расселят дом, который признали аварийным в сентябре 2014 года. Власти выкупят у жильцов 24 помещения площадью от 12 до 68 кв. метров. Дом расположился на улице Урицкого.
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