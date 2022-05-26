Сбер объединил предпринимателей из Омска и Татарстана в общественный тур по бизнес-площадкам республики

В преддверии Дня предпринимателя Сбер провел общественный тур для представителей бизнеса. В мероприятии также приняли участие омские предприниматели — победители ежегодной региональной премии «Предприниматель ГОроДА», которые прибыли в Казань с рабочим визитом.

На встрече с руководителями татарстанского отделения Сбера участники обсудили темы поиска новых рынков сбыта своей продукции, цифровизацию, сохранение и развитие своих сотрудников, поиск новых контрагентов на территории Татарстана, а также банковские меры поддержки. Представители бизнес-сообществ высоко оценили ряд выгодных предложений, которые Сбер запустил специально ко Дню предпринимателя вместе с партнерами.

Отдельным пунктом насыщенной программы тура стало посещение производственных площадок динамично развивающихся компаний республики: Polimerka116 и завода «СафПласт».

Обсудить подготовку ИТ-специалистов, а также передовые цифровые технологии предприниматели смогли в «Школе 21» и на встрече с жителями самого молодого города страны — Иннополиса.

Андрей Ширков, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Одна из приоритетных задач Сбера — обеспечить надежное и выгодное финансирование деятельности предпринимателей. Поэтому банк постоянно совершенствует как собственные кредитные программы, так и активно участвует в госпрограммах льготного кредитования. Я поздравляю предпринимателей республики с профессиональным праздником, от всей души желаю двигаться только вперед и никогда не сдаваться!»

Дмитрий Гончаров, заместитель управляющего Омским региональным фондом поддержки и развития предпринимательства:

«Сегодняшний тур по Казани — финальный этап премии «Предприниматель ГОроДа». Вместе с победителями проекта мы знакомимся с казанским бизнесом, инструментами, которые местные предприниматели используют для успешного развития своего дела. Обмен опытом и повышение уровня насмотренности — то, без чего невозможно представить современного предпринимателя».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»