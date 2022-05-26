СМИ: страны Евросоюза заморозили активы Центробанка на сумму около €23 млрд

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Евросоюза заблокировали активы Банка России в размере около €23 млрд. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Reuters.

По его словам, только менее одной десятой из этих замороженных активов находится в Евросоюзе. Об этом следует из информации, полученной Европейской комиссией от 27 стран-членов ЕС. Кроме того, Рейндерс добавил, что европейские страны также заблокировали материальные активы россиян на сумму около €10 млрд.

Фото: Анна Сейтумерова

22 мая сообщалось, что Австрия на фоне европейских санкций против России заморозила активы россиян в размере 254 миллионов евро на 97 счетах. Кроме того, в конца мая заработает новая система отчетности, призванная облегчить поиски таких активов.



Дарья Акимова