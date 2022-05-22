СМИ: Австрия заморозила российские активы на сумму 254 миллиона евро

Австрия на фоне европейских санкций против России заморозила активы россиян в размере 254 миллионов евро на 97 счетах. Об этом сообщает телеканал ORF со ссылкой на документы ведомства канцлера.

Российские активы ищет рабочая группа в рамках Управления государственной безопасности и разведки при министерстве внутренних дел совместно с другими ведомствами. В конца мая заработает новая система отчетности, призванная облегчить поиски таких активов, пишет «РИА Новости».



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В конце марта власти Франции заморозили активы Банка России на €22 млрд, а еще счета и недвижимость частных лиц, которые попали под антироссийские санкции западных стран. Также в стране заморозили недвижимость, принадлежащую примерно 30 россиянам, общей стоимостью в «полмиллиарда евро».



А в апреле Швейцария заморозила десять объектов недвижимости, принадлежащих российским гражданам. Владельцы этих объектов недвижимости не смогут их продать или сдать в аренду, пока действует режим санкций. Также в стране заблокировали российские авуары на сумму в 5,75 млрд франков (более $6,2 млрд по текущему курсу).



Татьяна Леухина