Российский рынок акций поднялся на 2% по индексу Мосбиржи

По итогам торгов индекс Московской биржи поднялся на 2% до 2340,18 пункта, индекс РТС снизился на 2,7% до 1239,07 пункта. Большая часть «голубых фишек» на Мосбирже подорожала в пределах 5,2%.

Например, стоимость акций «Магнита» поднялась на 5,2%, «Татнефти» — 4,5%. Также выросли в цене бумаги «Северстали» (+4,2%), «НЛМК» (+2,4%), «ММК» (+2,2%), «Газпрома» (+2,1%), АФК «Система» (+2,1%) и других.

Фото: pixabay.com

По итогам торгов курс доллара составил 59,5 рубля. Рост составил 3,7 рубля, передает «Интерфакс».



Вчера впервые с марта 2018 года курс доллара на Московской бирже опустился ниже 57 рублей. Помимо этого, курс евро упал до 58,95 рубля.

Диана Жиленкова