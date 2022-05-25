В Москве демонтировали вывеску бывшего завода Renault

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В Москве завершили демонтаж вывески бывшего завода Renault, который перешел на баланс города, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского автомобильного завода «Москвич».



6 мая Минпромторг сообщил, что российские активы группы Renault перешли в государственную собственность. Доля Renault в АвтоВАЗе перешла в собственность РФ в лице НАМИ, завод «Рено Россия» — Москве.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что принял решение возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». КАМАЗ будет основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода.



Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак заявил, что производство автомобилей «Москвич» на бывшем заводе Renault в Москве может начаться уже в этом году.

Маргарита Головатенко