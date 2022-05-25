Руководство Запорожской области заявило о желании войти в состав России

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Украины Владимир Рогов заявил о планах региона войти в состав России. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, у области может быть только одно будущее — стать полноценным российским субъектом. Рогов добавил, что Запорожье всегда было передовым регионом Российской империи. И отметил, что все больше жителей области выступают за сближение с Россией.

Рогов сообщил, что область возьмет курс на интеграцию в качестве полноценного субъекта после ее полного освобождения от украинских националистов. Кроме того, В освобожденной части региона создана бивалютная зона. Это означает, что рассчитываться можно в гривнах и рублях. Все пособия будут выплачиваться в российской валюте.

Фото: realnoevremya.ru

11 мая власти Херсонской области заявили, что намерены обратиться к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. Кроме того, в области с нуля создадут пенсионные органы и выстроят банковскую систему.



Дарья Акимова