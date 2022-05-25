Совет директоров «Казаньоргсинтеза» озвучил рекомендации по выплате дивидендов

Фото: Казаньоргсинтез

3,97 рубля на простую и 0,25 рубля на привилегированную акции рекомендовал выплатить по итогам 2021 года совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР). Об этом сообщает «Интерфакс».

Датой закрытия реестра планируется утвердить 11 июля.

Напомним: в сентябре минувшего года, в преддверии закрытия сделки по объединению нефтегазохимических и энергетических активов между СИБУРом и ТАИФом, впервые в истории акционерами «Казаньоргсинтеза» было принято решение о выплате промежуточных дивидендов (за первое полугодие 2021 года). Тогда на обыкновенную акцию пришлось почти 5,75 рубля и 0,25 — на преф. Нынешние дивиденды рекомендованы к выплате в дополнение к уже ранее выплаченным. Соответственно, общая сумма, предлагаемая к выплате держателям акций (с учетом 10,3 млрд руб. по итогам первого полугодия), составит 17,4 млрд руб. Оставшаяся часть прибыли остается нераспределенной.

Для информации: по итогам 2021 года прибыль ПАО «Казаньоргсинтез» по РСБУ выросла до 24,9 млрд руб.