В США в 2021 году количество инцидентов с участием активных стрелков выросло более чем на 50%

В 2021 году в США количество инцидентов с участием активных стрелков увеличилось на 52,5% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает портал «Синьхуа Новости» со ссылкой на отчет Федерального бюро расследований (ФБР).

Под термином «активный стрелок» подразумевается одно или несколько лиц, активно участвующих в убийстве или попытке убийства людей в населенном пункте. По имеющимся данным, к такой категории инцидентов отнесли 61 происшествие, в результате которых 103 человека убиты и 140 ранены, не считая стрелков. Из стрелявших 60 человек были мужчинами и только одна женщина.

Кроме того, число инцидентов с участием активных стрелков в прошлом году выросло на 96,8% по сравнению с 2017 годом. Также в 2021 году зафиксировали самое большое число смертей с 2017 года — на 171,1% больше, чем в 2020 году, и на 92,3% выше среднего показателя за период с 2017 по 2020 годы.

По мнению бывшего и.о. заместителя министра внутренней безопасности по разведке и анализу США Джона Коэна, страна находится в разгаре многолетней тенденции, когда наблюдается рост массовых убийств с участием стрелков, стремящихся продвигать свои идеологические убеждения или действующих на основании предполагаемой личной обиды.

11 мая 2021 года произошла трагедия в казанской гимназии №175 . Жертвами стрелка Ильназа Галявиева стали девять человек — семеро школьников и двое взрослых. По последним данным, троим фигурантам дела предъявили окончательное обвинение. 5 мая Ильназу Галявиеву продлили арест до 11 августа 2022 года. Как выжившие гимназисты и их родители встретились с «казанским стрелком» в Верховном суде Татарстана, какие суммы требуют потерпевшие с Галявиева и почему его не обвиняют в теракте — в материале «Реального времени».



Дарья Акимова