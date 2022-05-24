В Россию эвакуировали еще 17,5 тысячи человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР

Фото: скриншот видео Минобороны России

За минувшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуировали 17 586 человек, в том числе 2 246 детей. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в общей сложности с начала специальной военной операции на территорию страны прибыли 1 444 565 переселенцев, из них 240 575 — дети. Государственную границу России пересекли 199 422 личных автомобиля, в том числе 3 722 — за прошедшие сутки, передает ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Кроме того, со 2 марта текущего года Россия доставила на Украину 22,4 тысячи тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий. Всего организовано 1 048 гуманитарных акций, добавил Мизинцев.

Также сегодня генерал-полковник заявил, что в поселке Просяная Днепропетровской области националисты заминировали «Просянский элеватор», который в скором времени намерены взорвать.



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Диана Жиленкова